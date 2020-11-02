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    Новини

    Під Києвом дерево розтрощило автомобіль (фото)

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    Дерево впало на автомобіль, припаркований на узбіччі - Під Києвом дерево розтрощило автомобіль (фото)
    Дерево впало на автомобіль, припаркований на узбіччі
    Фото: ДСНС

    Рятувальники прибрали дерево з автівки

    У неділю, 1 листопада, у с. Новосілки Києво-Святошинського району через погіршення погодних умов на автомобіль впало дерево.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події був направлений черговий караул 44 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на узбіччі дороги на припаркований легковий автомобіль Kia Soul впало дерево. Потерпілих та загиблих не виявлено.

    За допомогою бензопили рятувальники прибрали дерево з автомобіля та проїжджої частини дороги. 

    До слова, 31 жовтня на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва кран, що знаходився на будівельному майданчику, впав прямо на дорогу, розчавивши автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

    Нагадаємо, у минулі вихідні у Києві та області була дощова погода.

    ДСНС дороги Київщина автомобіль рятувальники
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