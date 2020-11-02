Під Києвом дерево розтрощило автомобіль (фото)

Дерево впало на автомобіль, припаркований на узбіччі

Рятувальники прибрали дерево з автівки

У неділю, 1 листопада, у с. Новосілки Києво-Святошинського району через погіршення погодних умов на автомобіль впало дерево.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події був направлений черговий караул 44 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники встановили, що на узбіччі дороги на припаркований легковий автомобіль Kia Soul впало дерево. Потерпілих та загиблих не виявлено.

За допомогою бензопили рятувальники прибрали дерево з автомобіля та проїжджої частини дороги.

До слова, 31 жовтня на вулиці Мишуги в Дарницькому районі Києва кран, що знаходився на будівельному майданчику, впав прямо на дорогу, розчавивши автомобіль Mitsubishi на проїжджій частині.

Нагадаємо, у минулі вихідні у Києві та області була дощова погода.