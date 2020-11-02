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    У дворі будинку в Києві палав автомобіль (відео)

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    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік&nbsp; - У дворі будинку в Києві палав автомобіль (відео)
    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік 
    Фото: ДСНС

    За місяць у подвір'ї цього будинку горів другий автомобіль

    У неділю, 1 листопада, пізно ввечері на вул. Пасхаліна, 20-А у Дарницькому районі столиці горів автомобіль. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:22. 

    На місці вогнеборці встановили, що пожежа виникла у дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Opel Vectra, інформує пресслужба столичних рятувальників.

    О 23:38 пожежу було локалізовано, та о 23:46 ліквідовано.

    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік та повністю згоріла покришка лівого колеса.

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    Як повідомляє «Київ оперативний», на цьому ж місці за місяць це вже друга автівка палає.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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