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    У гаражному кооперативі на Оболоні сталася пожежа

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    У гаражному кооперативі на Оболоні сталася пожежа

    В одному з гаражів повністю згорів автомобіль

    У понеділок, 20 січня, на вул. Богатирській, 22 в Оболонському районі столиці на території гаражного кооперативу виникла пожежа. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:04.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, в одному із гаражів в автомобілі Ford Escort виникла пожежа. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 18:54 вогнеборці локалізували пожежу, а о 18:55 — ліквідували.

    Внаслідок займання автомобіль згорів повністю, пошкоджено покрівлю гаража, особисті речі, а також пошкоджено покрівлю двох сусідніх гаражів.

    Жертв та постраждалих немає.

    На місці події було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 21 січня у будинку на бульварі Вацлава Гавела, 79А згоріла квартира.

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