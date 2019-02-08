Під Києвом, граючись на будмайданчику, дитина випала з другого поверху



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Рятувальники допомогли медикам доставити потерпілого до карети швидкої допомоги Фото: ДСНС

Медики не могли дістатися до дитини

У четвер, 7 лютого, на будівельному майданчику у Броварському районі неповнолітній випав з вікна другого поверху будівлі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«7 лютого о 16:30 до оперативно – диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення від служби 103 про те, що вони не можуть дістатись до неповнолітнього потерпілого, який випав з вікна другого поверху, бавлячись на будівельному майданчику», - йдеться в повідомленні.

На місце виклику було направлено рятувальників 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі першої допомоги.

Прибувши на місце виклику встановлено, що ворота на будівельний майданчик зачинені і працівники «швидкої» не можуть дістатись до потерпілого.

Рятувальники завдяки спеціальному інструменту відкрили ворота та допомогли медикам доставити потерпілого до карети швидкої допомоги.

На місці події працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.