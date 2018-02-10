Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені
- Сьогодні, 22:24
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Фото: Еспресо
ДТП на Ірпінському шляху
Водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco
На новому Ірпінському шляху біля Києва ввечері у суботу, 10 лютого, сталася жахлива автопригода, в якій дві людини загинуло та трьох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами
Як повідомляє «Еспресо», водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco.
Водій та пасажирка Renault загинули на місці. Ще одну пасажирку з цього авта ушпиталили
При цьому водій та пасажирка Iveco доставлені до лікарні в тяжкому стані.
На місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, 9 лютого у столиці легковик влетів в автобус.