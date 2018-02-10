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    Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені

    Водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco
    На новому Ірпінському шляху біля Києва ввечері у суботу, 10 лютого, сталася жахлива автопригода, в якій дві людини загинуло та трьох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами Як повідомляє «Еспресо», водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco. Водій та
    • Сьогодні, 22:24
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    ДТП на&nbsp;Ірпінському шляху
    Фото: Еспресо
    ДТП на Ірпінському шляху

    Водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco

    На новому Ірпінському шляху біля Києва ввечері у суботу, 10 лютого, сталася жахлива автопригода, в якій дві людини загинуло та трьох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами

    Як повідомляє «Еспресо», водій Renault з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткненя з авто Iveco.

    Водій та пасажирка Renault загинули на місці. Ще одну пасажирку з цього авта ушпиталили

    При цьому водій та пасажирка Iveco доставлені до лікарні в тяжкому стані.

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    Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені
    Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені
    Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені
    Під Києвом легковик вилетів на зустрічну смугу: є загиблі та поранені

    На місці працює слідчо-оперативна група.

    Нагадаємо, 9 лютого у столиці легковик влетів в автобус.

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