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    Під Києвом мотоцикл влетів у легковик: двоє постраждалих

    Постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла
    У середу, 2 травня, увечері на 31 км Столичного шосе під Києвом сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла. Вони в терміновому порядку були госпіталізовані. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.
    • Сьогодні, 09:29
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    ДТП на Столичному шосе
    Фото: dtp.kiev.ua
    ДТП на Столичному шосе

    Постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла

    У середу, 2 травня, увечері на 31 км Столичного шосе під Києвом сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла. Вони в терміновому порядку були госпіталізовані.

    На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

    Як повідомлялося,  2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.

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