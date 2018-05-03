Під Києвом мотоцикл влетів у легковик: двоє постраждалих

Постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла

У середу, 2 травня, увечері на 31 км Столичного шосе під Києвом сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла. Вони в терміновому порядку були госпіталізовані. На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.



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Фото: dtp.kiev.ua ДТП на Столичному шосе

Постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла

У середу, 2 травня, увечері на 31 км Столичного шосе під Києвом сталася ДТП за участю мотоцикла та автомобіля. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир мотоцикла. Вони в терміновому порядку були госпіталізовані.

На місці працювали патрульна поліція, швидка допомога та слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 2 травня на вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва водій Kia Rio створив масштабну аварію: у ДТП постраждали чотири машини.