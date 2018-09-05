Під Києвом на хабарі затримано директора держпідприємства



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Фото: прокуратура Київської області Посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 5 000 гривень

Чиновник підозрюється у вимаганні від громадянина хабара за сприяння в укладенні договору купівлі-продажу 20 тонн сіна

У вівторок, 4 вересня, Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури спільно зі співробітниками поліції затримано директора державного підприємства «ДГ Литвинівське» на одержанні неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Вказаний посадовець вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 5 000 гривень від громадянина за сприяння в укладенні договору купівлі-продажу 20 тонн сіна. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України», - йдеться в повідомленні.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України триває.