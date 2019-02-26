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    Під Києвом на стоянці гіпермаркету троє громадян Грузії зухвало пограбували автівку

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    Грабіжники відкрили автівку і викрали з неї майно власниці машини - Під Києвом на стоянці гіпермаркету троє громадян Грузії зухвало пограбували автівку
    Грабіжники відкрили автівку і викрали з неї майно власниці машини

    Затриманій групі громадян Грузії повідомлено про підозру в грабіжництві та арештовано

    На паркувальному майданчику гіпермаркету «Фоззі» в с. Проліски Бориспільського району Київської області група громадян Грузії вчинила грабіж з автомобіля потерпілої та заволоділи її майном.

    Незважаючи на те, що жінка їх побачила, зловмисників це не зупинило. Вони принципово завершили свій злочин і втекли на автомобілі. Проте невдовзі були затримані правоохоронними органами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

    За процесуального керівництва Бориспільської місцевої прокуратури зловмисникам оголошено про підозру, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб). 

    За клопотанням прокуратури, слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області до двох підозрюваних застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, та до одного - захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

    Останнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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