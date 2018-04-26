Під Києвом на території ресторану згоріла лазня
- 26 Квiтня, 11:33
-
Розсилка
Загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка»
У середу, 25 квітня, сталося загорання на території ресторану «Матрьошка» в Обухівському районі Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Обухівського району о 17:15, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
«До місця виклику було направлено два відділення 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та чергові караули 17-ДПРЧ м. Україна, 16-ДПРЧ м. Обухів. На місці події рятувальниками встановлено, що загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка», - йдеться в повідомленні.
Пожежу було локалізовано о 18:19 та повністю ліквідовано о 19:56.
Під час гасіння пожежі залучались 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.
Причина загорання наразі встановлюється.
Як повідомлялося. 26 квітня у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) згорів автомобіль Chevrolet Epica.