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    Під Києвом на території ресторану згоріла лазня

    Загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка»
    У середу, 25 квітня, сталося загорання на території ресторану «Матрьошка» в Обухівському районі Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Обухівського району о 17:15, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області. «До місця виклику було направлено два відділення
    • 26 Квiтня, 11:33
    • Розсилка
    Ліквідація пожежі в лазні на території ресторану
    Ліквідація пожежі в лазні на території ресторану

    Загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка»

    У середу, 25 квітня, сталося загорання на території ресторану «Матрьошка» в Обухівському районі Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Обухівського району о 17:15, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    «До місця виклику було направлено два відділення 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та чергові караули 17-ДПРЧ м. Україна, 16-ДПРЧ м. Обухів. На місці події рятувальниками встановлено, що загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка», - йдеться в повідомленні.

    Пожежу було локалізовано о 18:19 та повністю ліквідовано о 19:56.

    Під час гасіння пожежі залучались 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

    Причина загорання наразі встановлюється.

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    Під Києвом на території ресторану згоріла лазня
    Під Києвом на території ресторану згоріла лазня

    Як повідомлялося. 26 квітня у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) згорів автомобіль Chevrolet Epica.

    пожежа ДСНС Київщина рятувальники
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