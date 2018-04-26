Під Києвом на території ресторану згоріла лазня

Загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка»

У середу, 25 квітня, сталося загорання на території ресторану «Матрьошка» в Обухівському районі Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Обухівського району о 17:15, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області. «До місця виклику було направлено два відділення



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Ліквідація пожежі в лазні на території ресторану

Загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка»

У середу, 25 квітня, сталося загорання на території ресторану «Матрьошка» в Обухівському районі Київської області. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Обухівського району о 17:15, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

«До місця виклику було направлено два відділення 46-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Козин та чергові караули 17-ДПРЧ м. Україна, 16-ДПРЧ м. Обухів. На місці події рятувальниками встановлено, що загорання виникло в окремо стоячій лазні на території ресторану «Матрьошка», - йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 18:19 та повністю ліквідовано о 19:56.

Під час гасіння пожежі залучались 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу.

Причина загорання наразі встановлюється.

Як повідомлялося. 26 квітня у дворі 9-поверхового житлового будинку на вул. Ніжинська, 7 (Солом’янський район) згорів автомобіль Chevrolet Epica.