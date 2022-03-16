Дим та уламки. Наслідки ракетного удару у Києві (відео)
Вже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України
16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Про це повідомляли мешканці міста.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва, стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 6:16.
Згодом, кияни виклали відео з наслідками обстрілу.
Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.
Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.
Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.