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    Дим та уламки. Наслідки ракетного удару у Києві (відео)

    Уламки снаряду влучили у 12-поверховий будинок - Дим та уламки. Наслідки ракетного удару у Києві (відео)
    Уламки снаряду влучили у 12-поверховий будинок
    фото: ДСНС

    Вже три тижні триває повномасштабна війна Росії проти України

    16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи. Про це повідомляли мешканці міста.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва, стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 6:16.

    Згодом, кияни виклали відео з наслідками обстрілу.


    Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

    Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

    Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.

    Теги: окупанти Київ війна обстріл кияни будинок #stoprussia
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    Дим та уламки. Наслідки ракетного удару у Києві (відео)