Напівголий чоловік розгулював Києвом та стріляв з пістолета (відео)

Чоловік щонайменше двічі вистрелив з пістолета

У Києві перехожі помітили чоловіка, який йшов в трусах і в руках у нього був пістолет. Крім того, за словами очевидців, він зробив два постріли, один - в землю. Інцидент стався на Троєщині.

Відео з чоловіком опублікував Telegram-канал «Київ Зараз».

«На Троєщині гуляє напівголий чоловік з пістолетом. Автори відео чули два постріли – другий в землю. Що відбувається – незрозуміло», – йдеться в повідомленні.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!





За непідтвердженими даними, чоловік йшов за кимось та вистрелив у повітря. Після цього він здійснив постріл у землю та побіг, ймовірно, когось переслідуючи.

У коментарі 24 каналу пресофіцер поліції Деснянського району Наталія Федоровська зазначила, що жоден зі свідків події, на жаль, до правоохоронців не зателефонував.

Про подію поліцейські дізналися після того, як запис відео зі стріляниною оприлюднили у спільнотах у телеграмі. Встановити місце, де стріляв зловмисник, досить важко.

Також сьогодні на сміттєзвалищі в Обухівському районі Київщини чоловік влаштував стрілянину з бойового пістолета.

Крім того, 10 червня у Бучі сталися трагічні події зі зброєю. Після складання ЗНО четверо школярів пішли до приватного маєтку одного із друзів, знайшли пневматичну рушницю та почали фотографуватись зі зброєю для соцмереж. В якийсь момент 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок та вистрілила у груди товариша. Юнак загинув на місці.