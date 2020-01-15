Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)



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Правоохоронці вилучили із закладу 18 гральних автоматів та 7 комп’ютерів Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримільне провадження

У вівторок, 14 січня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про підпільно діючий зал гральних автоматів у м. Васильків.

Працівники управління стратегічних розслідувань спільно з департаментом внутрішньої безпеки та працівниками Васильківського відділку поліції провели за вказаною адресою невідкладний обшук. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

З закладу правоохоронці вилучили речові докази: 18 гральних автоматів та 7 комп’ютерів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 10 тис. до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування.

Поліція Київщини закликає громадян: «У зв’язку з тим, що більша частина гральних та «лотерейних» установ нині функціонує конспіративно, просимо повідомляти інформацію про такі заклади за тел: 102».

Нагадаємо, днями група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів.

Як повідомлялося, у Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу.

Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.