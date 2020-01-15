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    Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)

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    Правоохоронці вилучили із закладу&nbsp;18 гральних автоматів та 7 комп&rsquo;ютерів - Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)
    Правоохоронці вилучили із закладу 18 гральних автоматів та 7 комп’ютерів
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці відкрили кримільне провадження

    У вівторок, 14 січня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про підпільно діючий зал гральних автоматів у м. Васильків.

    Працівники управління стратегічних розслідувань спільно з департаментом внутрішньої безпеки та працівниками Васильківського відділку поліції провели за вказаною адресою невідкладний обшук. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    З закладу правоохоронці вилучили речові докази: 18 гральних автоматів та 7 комп’ютерів.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 10 тис. до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Триває досудове розслідування.

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    Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)
    Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)
    Під Києвом поліція закрила ще один підпільний гральний заклад (фото)

    Поліція Київщини закликає громадян: «У зв’язку з тим, що більша частина гральних та «лотерейних» установ нині функціонує конспіративно, просимо повідомляти інформацію про такі заклади за тел: 102».

    Нагадаємо, днями група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів.

    Як повідомлялося, у Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу. 

    Поліцейські повторно вилучили як речові докази гральне обладнання: 8 системних блоків, 8 моніторів та комплектуючі до комп’ютерів.   

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України запустив урядову гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

    Національна поліція України обшук кримінал Київщина розслідування гральний бізнес
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