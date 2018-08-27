Під Києвом серйозна ДТП: постраждали три людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП сталася через порушення одним із водіїв правил повороту

У місті Боярка Київської області внаслідок потрійного зіткнення легковиків постраждало три людини. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.

«У Боярці сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів. Три людини отримали легкі тілесні ушкодження. На місці працює слідчо-оперативна група. За попередніми даними, ДТП сталася через порушення одним із водіїв правил повороту», - сказали УНН у поліції.

Водночас правоохоронці не підтвердили інформацію, що за кермом однієї з автівок була чиновниця місцевої мерії.

«У нас немає інформації, що у ДТП брала участь державний посадовець», - запевнили у поліції Київщини.

Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.