У столиці на перехресті перекинувся інкасаторський автомобіль



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Фото: kiev.informator.ua ДТП у Києві з перекиданням

ДТП в столиці, одного з водіїв могло засліпити сонце

У неділю, 26 серпня, в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталося ДТП з постраждалими. Зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.

Аварія трапилася близько 9:45.

За попередньою інформацією, Mercedes їхав по Антоновича в сторону Ocean Plaza, а Volkswagen рухався по Федорова в бік Великої Васильківської. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Від удару інкасаторська машина перекинулася, а Polo розвернуло.

В результаті зіткнення постраждав пасажир Mercedes. Його госпіталізували в лікарню. Обидва водії стверджують, що їхали на зелене світло світлофора. Однак дівчина-водій Volkswagen сказала поліції, що можливо її засліпило сонце і вона неправильно побачила сигнал світлофора.

На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Рух ускладнений не був. Подробиці події з'ясовуються.

Джерело: Інформатор