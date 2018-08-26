У столиці на перехресті перекинувся інкасаторський автомобіль
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ДТП в столиці, одного з водіїв могло засліпити сонце
У неділю, 26 серпня, в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталося ДТП з постраждалими. Зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.
Аварія трапилася близько 9:45.
За попередньою інформацією, Mercedes їхав по Антоновича в сторону Ocean Plaza, а Volkswagen рухався по Федорова в бік Великої Васильківської. На перехресті вулиць сталося зіткнення. Від удару інкасаторська машина перекинулася, а Polo розвернуло.
В результаті зіткнення постраждав пасажир Mercedes. Його госпіталізували в лікарню. Обидва водії стверджують, що їхали на зелене світло світлофора. Однак дівчина-водій Volkswagen сказала поліції, що можливо її засліпило сонце і вона неправильно побачила сигнал світлофора.
На місці працювала патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики. Рух ускладнений не був. Подробиці події з'ясовуються.
Джерело: Інформатор