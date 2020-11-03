У Києві перекинулася вантажівка і засипала дорогу піском (відео)

Через ДТП рух транспорту серйозно ускладнено

Сьогодні, 3 листопада, на перехресті Мінського проспекту та Кільцевої дороги сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Вантажівка Scania перекинулася на бік. Із причепа на дорогу висипався пісок. У зв’язку з цим рух транспорту серйозно ускладнений.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Як повідомлялося, 16 жовтня у Києві сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та п’ятьох легкових автомобілів. Габаритний транспорт рухався вниз досить вузькою дорогою по вулиці Лук’янівській в бік Верхнього і Нижнього Валів. Через проблеми з гальмівною системою стався наїзд на інші авто. У підсумку бетонозмішувач зім’яв п’ять машин, причому деякі отримали сильні ушкодження.