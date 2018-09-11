Під Києвом у підпільних цехах вилучено контрафактного алкоголю на 2,8 млн грн



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Фото: прокуратура Києва Контрафактний алкоголь зловмисники фасували у фірмову упаковку понад 20 світових марок

Незаконну продукцію виготовляли та зберігали на території колишньої тваринної ферми

Столичними правоохоронцями у ході спецоперації ліквідовано підпільний цех з масового виготовлення контрафактного алкоголю, який зловмисники реалізовували на території Києва та Київської області під брендами всесвітньо відомих торгових марок. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Незаконну продукцію виготовляли та зберігали на території колишньої тваринної ферми в Бориспільському районі Київщини.

Виготовлення сурогатного алкоголю здійснювалось шляхом змішування концентрату харчових добавок зі спиртом, з використанням обладнання, що забезпечувало його масове виробництво. Отриману спиртовмісну суміш зловмисники фасували в упаковку по типу Bag-in-Box, а також у фірмову упаковку понад 20 світових марок алкоголю.

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 10 000 літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів та сировини орієнтовною вартістю понад 2,8 млн гривень. Крім того вилучено обладнання та транспортні засоби, що належать фігурантам даного провадження.

В ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено осіб, які організували виготовлення недоброякісних напоїв, їх зберігання та подальшу реалізацію на території м. Києва та Київської області.

На даний час призначено судово-хімічну експертизу для встановлення наявності реальної загрози для життя і здоров’я людей, які могли вживати вказану продукцію. Слідчі дії тривають.