Під Києвом вантажівка протаранила пасажирський автобус (фото)

Порушення ПДР призвело до зіткнення автобуса та вантажівки

У вівторок, 29 червня, близько 4 години ранку на 20 км автодороги Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередніми даними, водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автобусом Neoplan. Жоден з 40 пасажирів автобуса травм не отримали.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир вантажівки, від шпиталізації він відмовився.

На місці події працюють слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Правоохоронці просять водіїв врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними, за можливості утриматися від поїздки за вищевказаним маршрутом.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва автомобіліст травмував мотоцикліста.