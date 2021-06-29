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    У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)

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    У Києві автомобіль зіткнувся з мотоциклом - У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)
    У Києві автомобіль зіткнувся з мотоциклом
    Фото: Вартові Еспресо

    Водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований

    В Солом'янському районі Києва автомобіліст травмував мотоцикліста. Про це повідомляють Вартові Еспресо.

    «За попередніми даними, водій легковика Hyundai, повертаючи ліворуч, не пропустив мотоцикл Honda Hornet, що рухався назустріч. В результаті зіткнення водій мотоцикла отримав важкі травми та був госпіталізований», – йдеться у повідомленні.

    Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.

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    У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)
    У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)
    У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)
    Фото: Вартові Еспресо

    На Київщині у п’ятницю, 25 червня, у Бучі на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика.Аварія трапилась близько 12 години. За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей. Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

    Як повідомлялося, 24 червня на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів служб таксі.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій автомобіль аварія мотоцикл
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    У Києві автомобіль протаранив мотоцикл (фото)