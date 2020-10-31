На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)
Причина вибуху встановлюється правоохоронцями та рятувальниками
У п’ятницю, 30 жовтня, у с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградщини стався вибух у приватному одноповерховому житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Унаслідок вибуху будинок площею 80 кв. м повністю зруйновано.
Загиблих і травмованих немає.
Через вибух пошкоджено газопровід низького тиску, без газопостачання залишилось 8 приватних житлових будинків.
Причина вибуху встановлюється. На місці події на випадок екстреної ситуації чергує особовий склад і техніка підорозділів ДСНС в Кіровоградській області.
Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули.