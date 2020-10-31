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    Події в Україні

    На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)

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    <span lang="UK">Будинок площею 80 кв. м повністю зруйновано</span> - На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)
    Будинок площею 80 кв. м повністю зруйновано
    Фото: ДСНС

    Причина вибуху встановлюється правоохоронцями та рятувальниками

    У п’ятницю, 30 жовтня, у с. Бережинка Кропивницького району Кіровоградщини стався вибух у приватному одноповерховому житловому будинку.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Унаслідок вибуху будинок площею 80 кв. м повністю зруйновано.

    Загиблих і травмованих немає.

    Через вибух пошкоджено газопровід низького тиску, без газопостачання залишилось 8 приватних житлових будинків.

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    На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)
    На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)
    На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)
    На Кіровоградщині стався вибух у будинку: будівля повністю зруйнована (фото)

    Причина вибуху встановлюється. На місці події на випадок екстреної ситуації чергує особовий склад і техніка підорозділів ДСНС в Кіровоградській області.

    Нагадаємо, 28 жовтня на Харківщині стався вибух на газопереробної станції, двоє людей загинули

    вибух ДСНС рятувальники Кіровоградщина будинок
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