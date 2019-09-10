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    Під Києвом виростили гігантську цибулину (фото)

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    Вага цибулини &ndash; 1,8 кг, а обхват &ndash; 53 см - Під Києвом виростили гігантську цибулину (фото)
    Вага цибулини – 1,8 кг, а обхват – 53 см

    Незвичайний овоч потрапив до Національного реєстру рекордів України

    У Бучі під Києвом 49-річний бізнесмен Олександр Шкидченко виростив найбільшу цибулину в Україні. Її вага – 1,8 кг, а обхват – 53 сантиметри.

    Представники Національного реєстру рекордів України вже зафіксували незвичайний овоч.

    «Це голландський сорт, який добре росте в наших умовах. Я посадив її наприкінці березня і ось до осені виріс гігант! Цибулина навіть отримала своє ім'я – Чіполінка», – розповів «Сьогодні» господар овоча-рекордсмена.

    Він підкреслив, що рекордний розмір цибулини пов'язаний з тим, що рослину не вдобрювали хімічними добавками, а лише періодично поливали.

    Доля цибулини поки не вирішена. Вона наразі в офісі чоловіка. Там з нею фотографуються співробітники та їх діти.

    бізнес Київщина рекорд
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