Під Києвом виростили гігантську цибулину (фото)



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Вага цибулини – 1,8 кг, а обхват – 53 см

Незвичайний овоч потрапив до Національного реєстру рекордів України

У Бучі під Києвом 49-річний бізнесмен Олександр Шкидченко виростив найбільшу цибулину в Україні. Її вага – 1,8 кг, а обхват – 53 сантиметри.

Представники Національного реєстру рекордів України вже зафіксували незвичайний овоч.

«Це голландський сорт, який добре росте в наших умовах. Я посадив її наприкінці березня і ось до осені виріс гігант! Цибулина навіть отримала своє ім'я – Чіполінка», – розповів «Сьогодні» господар овоча-рекордсмена.

Він підкреслив, що рекордний розмір цибулини пов'язаний з тим, що рослину не вдобрювали хімічними добавками, а лише періодично поливали.

Доля цибулини поки не вирішена. Вона наразі в офісі чоловіка. Там з нею фотографуються співробітники та їх діти.