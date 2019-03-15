Під Києвом виявлено тіньовий офіс агітаційного штабу кандидата в президенти



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Поліція розслідує підкуп виборців у Броварах

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Броварах.

Інформація про можливий підкуп жителів міста Бровари була виявлена напередодні поліцейським у ЗМІ. З аналогічною заявою до місцевого відділу поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На думку заявника, у Броварах знаходиться тіньовий офіс агітаційного штабу політичної партії одного з кандидатів у президенти, де шукають осіб для соціологічного опитування, а в подальшому – для підкупу виборців.

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції проводять усі необхідні слідчо-оперативні дії щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

Поліція Київщини нагадує, щоо за підкуп виборця, учасника референдуму Законом передбачена відповідальність для обох сторін – того, хто пропонує гроші, і того, хто їх бере.

Одержувачу коштів загрожує покарання від штрафу до 2 років обмеження волі. Максимальне покарання для особи, яка вчинила підкуп, - до 7 років позбавлення волі.

Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 174 повідомлення.

Складено 22 адміністративних протоколи за ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.

Також триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.