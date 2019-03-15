  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Києвом виявлено тіньовий офіс агітаційного штабу кандидата в президенти

    • Розсилка
    Під Києвом виявлено тіньовий офіс агітаційного штабу кандидата в президенти

    Поліція розслідує підкуп виборців у Броварах

    Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Броварах.

    Інформація про можливий підкуп жителів міста Бровари була виявлена напередодні поліцейським у ЗМІ. З аналогічною заявою до місцевого відділу поліції звернувся керівник однієї з громадських організацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    На думку заявника, у Броварах знаходиться тіньовий офіс агітаційного штабу політичної партії одного з кандидатів у президенти, де шукають осіб для соціологічного опитування, а в подальшому – для підкупу виборців.

    Читайте також

    Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу України.

    Наразі працівники поліції проводять усі необхідні слідчо-оперативні дії щодо встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

    Поліція Київщини нагадує, щоо за підкуп виборця, учасника референдуму Законом передбачена відповідальність для обох сторін – того, хто пропонує гроші, і того, хто їх бере.

    Одержувачу коштів загрожує покарання від штрафу до 2 років обмеження волі. Максимальне покарання для особи, яка вчинила підкуп, - до 7 років позбавлення волі.

    Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції Київщини надійшло 174 повідомлення.

    Складено 22 адміністративних протоколи за  ст. ст. 152, 173, 183 за ч. 2 ст. 212-13 та за ч.2 ст. 212-14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, матеріали яких направлено до суду для прийняття рішення.   

    Також триває досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом порушення виборчого права.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
    Читайте також
    кримінал вибори Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ