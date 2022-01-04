Спікер МВС пішов у відставку

Шевченко подякуваав колегам за понад шість років співпраці

Журналіст Артем Шевченко повідомив, що завершив роботу на посаді директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України. Він пропрацював на цій посаді понад шість років.

«У перший робочий день нового, 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України», – написав він.

Він подякував за 6,5 років співпраці, в тому числі і колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

При цьому він не повідомив, чим займатиметься далі. Однак на сторінці facebook у розділі інформація зараз зазначено, що Шевченко працює в espreso.tv.

Зазначимо, що Шевченка було призначено на посаду директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ влітку 2015 року.