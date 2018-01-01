Під Києвом затримали гурмана, який вкрав шмат червоної риби

У Броварах правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у крадіжці

60-річного киянина затримали поліцейські Броварського відділу поліції Київщини за підозрою у крадіжці. В одному із місцевих супермаркетів чоловік поцупив шмат червоної риби – близько півкіло лосося та виніс в кишені через касу, не розплатившись. Про це інформують у відділі комунікації Нацполіції у Київській області,



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У Броварах правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у крадіжці

60-річного киянина затримали поліцейські Броварського відділу поліції Київщини за підозрою у крадіжці. В одному із місцевих супермаркетів чоловік поцупив шмат червоної риби – близько півкіло лосося та виніс в кишені через касу, не розплатившись.

Про це інформують у відділі комунікації Нацполіції у Київській області, повідомляє «Главком».

Чолов’яга неохоче спілкується з правоохоронцями, проте камери спостереження чітко вказують на його причетність до ганебного і до того ж кримінального вчинку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом крадіжки. Санкція статті передбачає від чималого штрафу до позбавлення волі.

Подальшу долю любителя делікатесів вирішить суд.