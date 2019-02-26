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    Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого

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    В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили отримані ним кошти - Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого
    В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили отримані ним кошти
    Фото: Нацполіція

    Фігуранта затримали на одній з АЗС неподалік від міста Бориспіль

    Оперативники Управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції, слідчі ГУНП у Кіровоградській області спільно з військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України задокументували протиправну діяльність арбітражного керуючого з ліквідації державного підприємства, що розміщується у м. Олександрія Кіровоградської області.

    За безперешкодну перемогу на аукціоні з продажу майнового комплексу ДП фігурант вимагав 650 тисяч гривень неправомірної вигоди. Крім того, за цю суму надавалася можливість придбання такого комплексу за заниженою вартістю. Зустріч призначив на одній з АЗС, що  неподалік м. Бориспіль. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

    У понеділок, 25 лютого, під час одержання неправомірної вигоди арбітражного керуючого було затримано. В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили отримані ним кошти. Чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК України. 

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    Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого
    Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого
    Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого

    Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України, а також обрання запобіжного заходу. 

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