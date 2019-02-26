Під Києвом затримано з хабаром у 650 тис. грн арбітражного керуючого



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В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили отримані ним кошти Фото: Нацполіція

Фігуранта затримали на одній з АЗС неподалік від міста Бориспіль

Оперативники Управління захисту економіки в Кіровоградській області Нацполіції, слідчі ГУНП у Кіровоградській області спільно з військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України задокументували протиправну діяльність арбітражного керуючого з ліквідації державного підприємства, що розміщується у м. Олександрія Кіровоградської області.

За безперешкодну перемогу на аукціоні з продажу майнового комплексу ДП фігурант вимагав 650 тисяч гривень неправомірної вигоди. Крім того, за цю суму надавалася можливість придбання такого комплексу за заниженою вартістю. Зустріч призначив на одній з АЗС, що неподалік м. Бориспіль. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

У понеділок, 25 лютого, під час одержання неправомірної вигоди арбітражного керуючого було затримано. В автомобілі правопорушника правоохоронці вилучили отримані ним кошти. Чоловік затриманий у порядку статті 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України, а також обрання запобіжного заходу.