Під Києвом жахлива ДТП: позашляховик залетів під фуру (фото)



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Водія позашляховика затиснуло в машині

На місці працюють рятувальники, витягають водія з автомобіля

Сьогодні, 3 вересня, на трасі Київ – Одеса сталася ДТП.

Як повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook, у районі з'їзду на с. Віта Поштова позашляховик залетів під фуру. Машину до пасажирських сидінь загнало під фуру.

«Водія затиснуло в машині. На місці працюють рятувальники, витягають тіло з авто. Також кілька бригад швидкої допомоги і патрульна поліція. Інформація про стан постраждалих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Що стало причиною такої страшної аварії, встановить слідство.

Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.