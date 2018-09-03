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    Під Києвом жахлива ДТП: позашляховик залетів під фуру (фото)

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    Водія позашляховика затиснуло в машині - Під Києвом жахлива ДТП: позашляховик залетів під фуру (фото)
    Водія позашляховика затиснуло в машині

    На місці працюють рятувальники, витягають водія з автомобіля

    Сьогодні, 3 вересня, на трасі Київ – Одеса сталася ДТП.

    Як повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook, у районі з'їзду на с. Віта Поштова позашляховик залетів під фуру. Машину до пасажирських сидінь загнало під фуру.

    «Водія затиснуло в машині. На місці працюють рятувальники, витягають тіло з авто. Також кілька бригад швидкої допомоги і патрульна поліція. Інформація про стан постраждалих уточнюється», - йдеться в повідомленні.

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    Під Києвом жахлива ДТП: позашляховик залетів під фуру (фото)
    Під Києвом жахлива ДТП: позашляховик залетів під фуру (фото)

    Як повідомлялося, у Солом'янському районі Києва мотоцикліст збив жінку і втік з місця аварії.

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