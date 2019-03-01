Під Києвом зловмисник погрожував кинути гранату в поліцейських



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Поліцейським вдалося знешкодити озброєного чоловіка

43-річний житель Києво-Святошинського району ухилявся від органів досудового розслідування і розшукувався поліцією за скоєння тяжкого злочину.

Двоє оперативних працівників Управління карного розшуку поліції Київщини вислідили розшукуваного чоловіка у місті Боярка і почали його переслідувати. Однак зловмисник впізнав правоохоронців і почав від них тікати до лісосмуги. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.



На команди поліцейських «Стій! Поліція!» зловмисник не реагував. У цей час поліцейські помітили у нього в руках предмет, схожий на гранату, яку втікач намагався кинути в них.

«Усвідомлюючи небезпеку її застосування, працівники поліції миттєво зорієнтувались, проявили професіоналізм та спритність. Вже за кілька метрів їм вдалося знешкодити озброєного чоловіка. Оперативники наздогнали, застосували до нього заходи фізичного примусу, зажавши його руку з боєприпасом, і одягнули кайданки», - інформують у поліції.



Гранату «РГН» із пошкодженими номерами на корпусі та запалі, обмотану ліпкою стрічкою, поліцейські вилучили та направили на дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Наразі чоловік затриманий у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри, міру запобіжного заходу чоловікові обере суд.