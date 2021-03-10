Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію

Учасники мітингу пенсіонерів-правоохоронців вимагали зустрічі з президентом і перерахунку пенсій

Ветерани силових структур сьогодні провели марш центром Києва, який закінчився мітингом під Офісом президента України. Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, учасники заходу скаржаться на дискримінацію: співробітники силових структур, що виходять на пенсію зараз, отримують в два-три рази більше ветеранів минулих років. При цьому Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим ветеранам.

Попередній раз ветерани з подібними вимогами виходили на мітинг в лютому, але бажаного не домоглися.

Цього разу учасники мітингу вимагали зустрічі своїх представників з президентом України для обговорення ситуації. Натомість з канцелярії глави держави вийшов представник для з'ясування проблем людей, якому пенсіонери-силовики передали список своїх вимог.

Наступна акція запланована на 7 квітня у Будинку офіцерів. Ветерани сподіваються, що до цього моменту їх робоча група зустрінеться з Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання підвищення їм пенсій.

Раніше стало відомо про створення сервісу «е-ветеран», завдяки якому за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами.