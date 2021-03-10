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    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію

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    Наступні акції ветеранів-силовиків заплановано на квітень - Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію

    Наступні акції ветеранів-силовиків заплановано на квітень

    Фото: PavlovskyNews

    Учасники мітингу пенсіонерів-правоохоронців вимагали зустрічі з президентом і перерахунку пенсій

    Ветерани силових структур сьогодні провели марш центром Києва, який закінчився мітингом під Офісом президента України. Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, учасники заходу скаржаться на дискримінацію: співробітники силових структур, що виходять на пенсію зараз, отримують в два-три рази більше ветеранів минулих років. При цьому Пенсійний фонд не збирається збільшувати виплати тим ветеранам.

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    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію
    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію
    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію
    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію
    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію
    Під Офісом президента ветерани силових структур скаржилися на пенсійну дискримінацію

    Попередній раз ветерани з подібними вимогами виходили на мітинг в лютому, але бажаного не домоглися.

    Цього разу учасники мітингу вимагали зустрічі своїх представників з президентом України для обговорення ситуації. Натомість з канцелярії глави держави вийшов представник для з'ясування проблем людей, якому пенсіонери-силовики передали список своїх вимог.

    Наступна акція запланована на 7 квітня у Будинку офіцерів. Ветерани сподіваються, що до цього моменту їх робоча група зустрінеться з Володимиром Зеленським, щоб обговорити питання підвищення їм пенсій.

    Раніше стало відомо про створення сервісу «е-ветеран», завдяки якому за допомогою звичайного смартфона, ПК чи ноутбука можна цілодобово отримати найповнішу інформацію про санаторно-курортні заклади, суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами.

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    Теги: Київ акція ветеран протест Пенсійний фонд Офіс президента
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