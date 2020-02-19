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    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)

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    На місці працювали медики, поліція, рятувальники - Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    На місці працювали медики, поліція, рятувальники
    Фото: Інформатор

    За попердніми даними, чоловіка збив потяг

    У середу, 19 лютого, вранці машиніст одного з поїздів, що проходить повз вокзалу «Караваєві дачі», помітив біля рейок тіло чоловіка. На місце виїхали лікарі, патрульні і рятувальники.

    Допомога медиків не знадобилася: чоловік був мертвий. Про це повідомляє Інформатор.

    Бездиханне тіло виявили ще затемна, близько 05:00. При попередньому огляді лікарі констатували, що на тілі чоловіка є травми. Ймовірно, він міг загинути впавши з перону (на Караваєвих дачах вони досить високі) або ж його збив поїзд. На куртці чоловіка свіжі рвані дірки.

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    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Поруч із загиблим лежав телефон і документи, які допомогли встановити його особу. Це 54-річний житель Житомирської області.

    На місце викликали слідчо-оперативну групу.

    Нагадаємо, 18 лютого вранці на вулиці Тургенєвській, 35Б двірник заглянув в підвальне приміщення, де розташована бойлерна, і виявив двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з чоловіків був уже мертвий, а другого вдалося врятувати.

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