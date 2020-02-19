Під залізничним пероном на Караваєвих дачах виявлено тіло чоловіка (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювали медики, поліція, рятувальники Фото: Інформатор

За попердніми даними, чоловіка збив потяг

У середу, 19 лютого, вранці машиніст одного з поїздів, що проходить повз вокзалу «Караваєві дачі», помітив біля рейок тіло чоловіка. На місце виїхали лікарі, патрульні і рятувальники.

Допомога медиків не знадобилася: чоловік був мертвий. Про це повідомляє Інформатор.

Бездиханне тіло виявили ще затемна, близько 05:00. При попередньому огляді лікарі констатували, що на тілі чоловіка є травми. Ймовірно, він міг загинути впавши з перону (на Караваєвих дачах вони досить високі) або ж його збив поїзд. На куртці чоловіка свіжі рвані дірки.

Поруч із загиблим лежав телефон і документи, які допомогли встановити його особу. Це 54-річний житель Житомирської області.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, 18 лютого вранці на вулиці Тургенєвській, 35Б двірник заглянув в підвальне приміщення, де розташована бойлерна, і виявив двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з чоловіків був уже мертвий, а другого вдалося врятувати.