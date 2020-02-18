Страшна знахідка у столичному будинку: поліція встановлює обставини смерті чоловіка



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На місці працювали рятувальники, поліція, медики швидкої допомоги Фото: Інформатор

Двірник виявив тіло невідомого у бойлерній

Правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого було виявлено 18 лютого вранці у будівлі на вулиці Тургенєвській у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні вранці до поліції Києва зателефонував двірник та повідомив, що виявив двох чоловіків у будівлі на вулиці Тургенєвській. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт. Правоохоронці опитали свідків та очевидців події, а експерт оглянув тіло померлого та не виявив ознак насильницької смерті. Для з’ясування остаточної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу», - йдеться в повідомленні.

Іншого чоловіка негайно доставили до лікарні, де він зараз перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють анкетні дані чоловіків.

За даним фактом слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що 18 лютого вранці на вулиці Тургенєвській, 35Б двірник заглянув в підвальне приміщення, де розташована бойлерна, і виявив двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Один з чоловіків був уже мертвий, а другого вдалося врятувати.