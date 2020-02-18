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    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)

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    Чоловіка у важкому стані забрали медики в реанімацію - У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    Чоловіка у важкому стані забрали медики в реанімацію
    Фото: Інформатор

    Страшну картину в бойлерній побачив двірник

    У вівторок, 18 лютого, вранці на вулиці Тургенєвській, 35Б виявили двох чоловіків, які не подавали ознак життя. Першими їх побачив двірник, який заглянув в бойлерну, і відразу викликав лікарів і поліцію.

    Один з чоловіків був уже мертвий, а другого вдалося врятувати. Про це повідомляє Інформатор.

    Близько 7:00 двірник заглянув в підвальне приміщення, де знаходиться бойлерна. Там він побачив труп чоловіка з почорнілим обличчям, а поруч лежав ще один чоловік, який, як виявилося пізніше, знаходився у важкому стані. Щоб його витягти, медикам потрібна була допомога рятувальників.

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    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    У підвалі будинку в центрі Києва виявили почорнілий труп і напівживого чоловіка поруч (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Бійці ДСНС дістали постраждалого та передали медикам швидкої допомоги. Скільки чоловік пролежав поруч з трупом - невідомо. Його в непритомному стані доставили в реанімацію.

    Подробиці інциденту встановлює слідчо-оперативна група.

    Національна поліція України Київ ДСНС смерть рятувальники будинок чоловік
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