Підготовка до фіналу Ліги чемпіонів: як виглядає фан-зона на Хрещатику (фото)

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Облаштування фан-зони на Хрещатику

На перекритому для руху транспорту Хрещатику кипить робота

За лічені дні в Києві стартує масштабна спортивна подія - фінали Ліги чемпіонів УЄФА серед чоловіків і жінок. У самому серці столиці будується фан-зона до чемпіонату.

Що ж уже готово до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, перевірив Інформатор.

На перекритому Хрещатику кипить робота. За синім парканом з логотипами чемпіонату встановлюють тимчасові конструкції і облаштовують локації для уболівальників. На огородженій території будують намети, зводять сцену і ставлять навіси.

Не обійшлося і без головного символу спортивного свята - футбольного м'яча. Працівники фан-зони монтують сферообразні конструкції, які через кілька днів будуть радувати футбольних фанатів.

Нагадаємо, УЄФА оприлюднила програму «Фестивалю чемпіонів», який прийматиме гостей у Києві з 24 до 27 травня.

Організатори проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», розповіли, як мають намір розподілити вболівальників «Реалу» і «Ліверпуля» для уникнення можливих зіткнень. Зокрема, аеропорт «Бориспіль» на цей час відкриє другий термінал.

У рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників. Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.