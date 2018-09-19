Підприємець прибрав до рук 2,3 млн грн, виділених на будівництво очисних споруд під Києвом



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Підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень

Столичними правоохоронцями викрито приватного підприємця, який під час будівництва гідровузла мікрорайону Бортничі незаконно заволодів державними коштами у сумі понад 2 млн 390 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«В ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом службової недбалості директора КП «Позняки-Інвест» під час будівництва очисних споруд у мікрорайоні Бортничі, встановлено, що 40-річний підприємець, виконуючи функцію підрядника під час виконання вказаних робіт, склав завідомо неправдиві документи щодо їх вартості. Так, відповідно до актів приймання будівельних робіт, які фактично не були виконані в повному обсязі, на рахунки підрядника в період березень 2011 – травень 2013 було зайво сплачено понад 2 млн 390 тис. гривень державних коштів», - йдеться в повідомленні.

Наразі підприємцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.