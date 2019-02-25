Пішов рибалити і не повернувся: рятувальники дістали тіло чоловіка з Дніпра



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Тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега та на глибині 7 м Фото: ДСНС

За 2 дні пошукових робіт рятувальники обстежили 580 кв. м акваторії річки Дніпро і знайшли тіло

22 лютого ввечері водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві дістали з річки Дніпро тіло чоловіка.

Як повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС, починаючи з 21 лютого, рятувальники проводили пошукові роботи у р. Дніпро неподалік від вул. Промислової, що у Голосіївському районі. За інформацією, яка надійшла до оперативно-координаційного центру столичної Служби порятунку, чоловік 1959 року народження пішов рибалити і додому не повернувся.

За 2 дні пошукових робіт рятувальники обстежили 580 кв. м акваторії річки Дніпро. 22 лютого знайшли тіло чоловіка, яке знаходилось на відстані 100 м від берега та на глибині 7 м. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка і доставили його на берег.

Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

Як повідомлялося, 20 лютого у Києві на озері Вирлиця рятувальники зняли з криги рибалку, який знаходився на відстані 300 м від берега.

Того ж дня на річці Десна, в районі вулиці Деснянська 2, на відстані 100 м рибака провалився під кригу.