  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пішов рибалити і не повернувся: рятувальники дістали тіло чоловіка з Дніпра

    • Розсилка
    Тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега та на глибині 7 м - Пішов рибалити і не повернувся: рятувальники дістали тіло чоловіка з Дніпра
    Тіло чоловіка знаходилось на відстані 100 м від берега та на глибині 7 м
    Фото: ДСНС

    За 2 дні пошукових робіт рятувальники обстежили 580 кв. м акваторії річки Дніпро і знайшли тіло

    22 лютого ввечері водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Києві дістали з річки Дніпро тіло чоловіка.

    Як повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС, починаючи з 21 лютого, рятувальники проводили пошукові роботи у р. Дніпро неподалік від вул. Промислової, що у Голосіївському районі. За інформацією, яка надійшла до оперативно-координаційного центру столичної Служби порятунку, чоловік 1959 року народження пішов рибалити і додому не повернувся.

    За 2 дні пошукових робіт рятувальники обстежили 580 кв. м акваторії річки Дніпро. 22 лютого знайшли тіло чоловіка, яке знаходилось на відстані 100 м від берега та на глибині 7 м. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка і доставили його на берег.

    Обставинами трагедії займаються правоохоронці.

    Як повідомлялося, 20 лютого у Києві на озері Вирлиця рятувальники зняли з криги рибалку, який знаходився на відстані 300 м від берега.

    Того ж дня на річці Десна, в районі вулиці Деснянська 2, на відстані 100 м рибака провалився під кригу.

    Читайте також
    Київ ДСНС потонули рятувальники річка Дніпро чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ