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    Після публікації «Главкома» про перевернутий прапор столичний офіс виправився (фото)

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    Після критики працівники офісу правильно встановили прапор України - Після публікації «Главкома» про перевернутий прапор столичний офіс виправився (фото)
    Після критики працівники офісу правильно встановили прапор України
    Фото: Главком

    Офіс компанії оперативно виправив свою помилку зі встановленням прапора

    На будівлі офісного центру на вулиці Максимовича, 10 (колишня вул. Трутенка) у Києві, де ще 4 лютого висів перевернутий прапор України, сьогодні, 5 лютого, вже правильно встановлено державний символ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Прапор України біля входу в офіс компанії CNC Electric, станом на ранок 5 лютого

    Як повідомляв «Главком», перевернутий національний символ висів біля входу в офіс компанії CNC Electric. Компанія займається продажем електротехнічної продукції. Поряд з прапором України також висить прапор компанії CNC Electric.

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    Після публікації «Главкома» про перевернутий прапор столичний офіс виправився (фото)
    Після публікації «Главкома» про перевернутий прапор столичний офіс виправився (фото)

    Перевертання державного прапору вважається наругою над державним символом і підпадає під дію 338 статті Кримінального кодексу. «1. Публічна наруга над Державним прапором України, Державним Гербом України або Державним гімном України - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 2. Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців», - йдеться в тексті закону.

    28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову «Про Державний прапор України». У ній йдеться: «Затвердити Державним прапором України національний прапор, що являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої - синього кольору, нижньої - жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3».

    Київ прапор закон Україна
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