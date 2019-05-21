У зоні ЧАЕС затримали любителя екстриму зі США (фото)



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У зоні ЧАЕС виявили 21-річну жительку Броварів та 30-річного громадянина США Фото: Нацполіція

Порушники незаконно проникли на територію зони відчуження

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС поліція виявила та затримала дві групи сталкерів. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Поблизу відселеного села Черевач було виявлено чоловіка та жінку, 21-річну жительку Броварів та 30-річного громадянина США, мешканця штату Сан-Дієго.

А в місті Прип’ять поліція виявила 21 та 42-річного киян.

Порушники незаконно проникли на територію зони відчуження поза контрольно-перепускними пунктами з метою екстремального туризму.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області, для прийняття рішення.

Також поліцією було направлено подання до Державної міграційної служби щодо скорочення терміну перебування в Україні громадянина Сполучених Штатів Америки та прийнято рішення про зобов’язання його покинути територію України.

Як повідомлялося, вчені розмістили на борту безпілотників радіаційні детектори, що дозволило їм виявити невідомі досі радіаційні гарячі точки в Рудому лісі, який оточує місце ядерної катастрофи в Чорнобилі.