Опубліковано відео затримання учасників перестрілки в Броварах



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Силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків

В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється

Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання співробітниками підрозділу поліції особливого призначення (КОРД) підозрюваних у стрілянині в Броварах (Київська область).

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі МВС.

На кадрах видно, як силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків.

В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється.

Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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