Опубліковано відео затримання учасників перестрілки в Броварах
В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється
Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання співробітниками підрозділу поліції особливого призначення (КОРД) підозрюваних у стрілянині в Броварах (Київська область).
Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі МВС.
На кадрах видно, як силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків.
В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється.
Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.
Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.
Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.
Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.