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    Опубліковано відео затримання учасників перестрілки в Броварах

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    Силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків - Опубліковано відео затримання учасників перестрілки в Броварах
    Силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків

    В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється

    Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео затримання співробітниками підрозділу поліції особливого призначення (КОРД) підозрюваних у стрілянині в Броварах (Київська область).

    Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі МВС.

    На кадрах видно, як силовики із застосуванням спеціальних технічних засобів зламують двері в одне з приміщень, після чого затримують кількох чоловіків.

    В якому саме приміщенні проводилося затримання, не уточнюється.

    Нагадаємо, вранці 29 травня в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці. Копи затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в результаті стрілянини троє учасників отримали поранення з травматичної зброї. Він також оприлюднив фото затриманих.

    Для розшуку і затримання інших співучасників введена спеціальна поліцейська операція.

    Раніше слідчі розпочали три кримінальні провадження за фактом стрілянини у Броварах.

    Напередодні ввечері міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що учасники стрілянини «надовго сядуть у в’язницю». Наразі 28 зловмисників затримані, з них вже 22 висунуті обвинувачення.

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