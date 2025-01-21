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Київська компанія поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київська компанія поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми
Бізнесмени свідомо «зекономили» на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток
фото: пресцентр СБУ

Фігуранти справи відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн

Служба безпеки України викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли оптові партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Про це повідомляє пресцентр СБУ

Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн.

Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам
Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам
фото: пресцентр СБУ

Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій.

За матеріалами справи, фігуранти свідомо «зекономили» на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток.

Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки
Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки
фото: пресцентр СБУ
Київська компанія поставила Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої військової форми фото 1
фото: пресцентр СБУ

Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. 

Нагадаємо, Національна поліція України викрила ексрадника з Міністерства оборони та екснардепа на афері щодо закупівлі військової форми у 2022 році. За інформацією від Нацполіції, організував схему іноземець – шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.

Також міністерство оборони України займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін. Про це повідомило Міноборони.

Теги: партії розслідування озброєння експертиза СБУ корупція в Україні

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