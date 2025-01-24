«Наймасштабніша операція з депортації». Поліція США заарештовує сотні мігрантів

Тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність

Вже відомо про арешт 538 нелегальних мігрантів у ході масової операції

У США почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів». Про це пише AFP, посилаючись на прессекретаря Дональда Трампа.

У повідомленні наголошують, що влада США заарештувала 538 мігрантів і депортувала сотні в ході масової операції всього за кілька днів роботи другої адміністрації президента Дональда Трампа.

🇺🇸 Після того, як імміграційна та митна служба США почала затримання нелегалів по всій країні, багато мігрантів почали самостійно покидати територію країни pic.twitter.com/V6rWYc2vcn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2025

Кароліна Левітт у своєму пості на соціальній платформі зауважила: «Адміністрація Трампа заарештувала 538 нелегальних іммігрантів-злочинців. Найбільша в історії операція з масової депортації йде повним ходом. Обіцянки зроблені. Обіцянки виконані».

Левітт також додала, що «сотні» були депортовані військовими літаками.

Нагадаємо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Президент має повноваження відповідно до Закону про імміграцію та громадянство запобігати фізичному в’їзду нелегальних іноземців до Сполучених Штатів через південний кордон», – йдеться в указі.

Повідомляється, що низка штатів, зокрема Техас, просили федеральний уряд про захист від вторгнення мігрантів з Мексики під час правління Байдена, але «він не зміг захистити їх від мільйонів нелегальних іноземців, які в'їжджають до США».

Також тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

До слова, мексиканська влада почала будівництво гігантських наметів у місті Сьюдад-Хуарес, щоб підготуватися до можливого напливу мексиканців, депортованих згідно з указом президента США Дональда Трампа про масову депортацію.