94,8 млн грн на трансформаторах під час війни: з Болгарії екстрадовано підозрювану

З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку

Затримано керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ «Укрзалізниця» трансформаторів за штучно завищеними цінами

В Україну з Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання грошей «Укрзалізниці» під час закупівлі силових трансформаторів впродовж 2022—2024 років. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про керівницю товариства, яке незаконно перемогло у тендері на постачання АТ «Укрзалізниця» трансформаторів за штучно завищеними цінами. З моменту викриття оборудки у квітні 2024 року підозрювана перебувала у міжнародному розшуку.

За сприяння компетентних органів Республіки Болгарія восени 2024 року особу затримали та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача підозрюваної співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг-Зосін» Волинської області.

Екстрадиція, зокрема, стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща, а також ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора як центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організовану групу, очолювану ексрадником заступника керівника Офісу Президента України, тодішнім співробітником Служби безпеки України, та повідомили 10 особам про підозру у заволодінні 94,8 млн грн АТ «Укрзалізниця».

За клопотанням детективів та прокурорів суд наклав арешт на 54 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальниці, а також на нерухоме та рухоме майно підозрюваних.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем й арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб. Загалом у першому півріччі 2024 року у справах НАБУ та САП щодо корупції на «Укрзалізниці» на рахунках підозрюваних та підконтрольних їм юридичних і фізичних осіб арештовано 262 млн грн, $1,3 млн, 754 тис. євро, а також велику кількість об’єктів рухомого та нерухомого майна.

Так, за інформацією правоохоронців, викрито дві організовані групи, які привласнили 117 млн грн «Укрзалізниці» під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

Раніше Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому начальнику Центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» Віталію Цвігуну та ексменеджеру компанії «Вог Аеро Джет» Анатолію Савічу. Їх визнано винуватими у зловживаннях, які завдали «Укрзалізниці» майже 103 млн грн збитків.