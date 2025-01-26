На Миколаївщині підлітки побили 50-річного чоловіка. Поліція почала розслідування

Неповнолітні знущалися над чоловіком та зняли це на камеру

У соцмережах поширилося відео побиття групою підлітків 50-річного чоловіка у Вознесенському районі, що в Миколаївській області. Правоохоронці почали розслідування. Про це повідомили в поліції Миколаївщини.

Там розповіли, що в конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, які били чоловіка, а також 13-річний підліток, який зняв побиття на камеру.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. За це передбачене покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини інциденту.

Раніше на Київщині підлітки жорстоко побили хлопця у підвалі.

До слова, мережею поширилось відео, на якому двоє дівчат повалили одна одну на землю та побилися. Поліція Івано-Франківської області розслідує обставини конфлікту між двома неповнолітніми дівчатами.

Нагадаємо, що столичні правоохоронці встановили всіх учасників конфлікту, в якому побили 13-річну школярку в Оболонському районі Києва. Серед них і ті, хто вдарив дівчинку по обличчю.

Також ми писали, що у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Раніше ми повідомляли, що у Хмільницькому районі 13-річний підліток побив шестикласника, знявши це на відео.