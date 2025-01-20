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У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування
Група підлітків побила дівчинку
скриншот з відео

Одному з кривдників вже повідомлено про підозру

У Білій Церкві правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом побиття групою підлітків 12-річної дівчини. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Стало відомо, що одному з неповнолітніх кривдників правоохоронці вже повідомили про підозру за фактом побиття та вимагання грошей у неповньолітньої. Про це повідомили в Білоцерківському РУП.

Слідчі поліції Київщини встановили, що фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу.
У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик.
Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що до поліції від матері потерпілої надійшло повідомлення, що підлітки побили її 12-річну доньку. Під час проведення першочергових заходів правоохоронці виявили відео з побиттям дівчинки.

У ході перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесні ушкодження малолітній наносили троє неповнолітніх. Так, ровесниця потерпілої, 15 та 16-річні хлопці били дівчину по черзі. Завдавали ударів ногами та руками.

Нагадаємо, що у мережі поширилось відео, на якому вчитель б'є учня. З'ясувалось, що подія сталась на Рівненщині. У Вараській громаді в одному з ліцеїв вчитель кілька разів долонею вдарив учня 8-го класу. Поліція Рівненської області відреагувала на подію.

Повідомляється, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту щодо побиття вчителем учня у Вараській громаді, що на Рівненщині. Також ініційовано проведення перевірки у ліцеї, залучені всі необхідні служби.

У поліції зазначили, що мати учня у телефонному режимі повідомила, що претензій не має та учасником кримінального процесу бути не бажає. 

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль також прокоментував побиття. За його словами, Департамент освіти ОДА вже отримав доручення провести перевірку усіх обставин.

Він заявив, що справу тримає на особистому контролі.

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Теги: діти прокурор розслідування Біла Церква

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Кримінал

У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування
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