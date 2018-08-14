Побиття поліцейським чоловіка у київському метро: справа розслідується, як побої і мордування



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Поліцейський завдав постраждалому не менше 10 ударів кулаками та гумовим кийком

Київською місцевою прокуратурою №7 повідомлено про підозру співробітнику управління поліції в метрополітені Головного управління Нацполіції в місті Києві за фактом побиття громадянина на станції метро «Контрактова площа». Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Встановлено, що 8 липня поточного року між 23-річним поліцейським та 62-річним потерпілим відбулась словесна перепалка через начебто некоректну поведінку правоохоронця.

Надалі суперечка переросла у конфлікт, під час якого працівник поліції без явної необхідності наніс чоловіку не менше 10 ударів кулаками та гумовим кийком по голові, тілу і ногам. При цьому поліцейський не припинив побиття чоловіка навіть, коли останній впав на підлогу та вже не становив для нього небезпеки.

Вказана подія була виявлена працівниками місцевої прокуратури внаслідок поширення у ЗМІ, після чого негайно розпочато досудове розслідування.

На сьогодні місцевою прокуратурою установлені та допитані учасники конфлікту, співробітники метрополітену, а також пасажири, які стали випадковими свідками цієї події.

За результатом проведених слідчих дій працівнику поліції повідомлено про підозру за ст. 126 КК України (Побої і мордування).

Також, підготовлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади на час проведення досудового слідства.

Як відомо, у соціальних мережах було поширене відео про інцидент між поліцейським та пасажиром метрополітену на платформі столичної підземки. На відео видно, як поліцейський кийком бив чоловіка. За процесом спостерігали співробітниці метрополітену, одна з яких допомагала тримати чоловіка.

Нагадаємо, на початку липня Київська місцева прокуратура почала кримінальне провадження за фактом побиття поліцейським чоловіка у київському метро.