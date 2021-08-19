Поліцейські викрили угруповання, що підробляло візи для нелегалів (фото, відео)

Учасники злочинної групи організували незаконне переправлення іноземців через державний кордон України до країн ЄС

Оперативники міграційної поліції та слідчі поліції Київщини із залученням спецпризначенців спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури викрили злочинне угруповання організаторів нелегальної міграції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, зловмисники за допомогою спеціально обладнаної апаратури здійснювали підробку віз країн Європейського союзу. Реалізовували візи учасники групи через офіційні сайти громадянам Індії, Бангладеш, Гани, Марокко та інших країн для подальшого незаконного перетину державного кордону України через офіційні пункти пропуску до країн Європейського союзу. Вартість візи в середньому складала 2 тисячі євро.

Поліцейські встановили, що групу очолював 25-річний житель столиці. Він залучив до цієї злочинної схеми ще чотирьох осіб: 28-ми та 33-річного киян, 38-ми та 34-річного жителів Дніпра, а також 36-річного мешканця Житомирщини.

За місцями їхнього проживання правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність зловмисників до незаконної діяльності. Серед вилученого – паспорти з візами, які мають ознаки підробки, електронні файли із сканкопіями шенгенських віз та схеми їх заповнення, а також носії інформації зі списками «клієнтів», записами щодо замовлень, розрахунків за вже виготовлені візи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманим та обрання запобіжного заходу.