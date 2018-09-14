  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція Києва розшукує 13-річного хлопчика (фото)

    • Розсилка
    Безвісно зниклий&nbsp;<span>Радзевич Микола Віталійович, 20.07.2005 р.н.</span> - Поліція Києва розшукує 13-річного хлопчика (фото)
    Безвісно зниклий Радзевич Микола Віталійович, 20.07.2005 р.н.

    Хлопчик вийшов з інтернату на Оболоні і не повернувся

    У четвер, 13 вересня, 13-річний Микола Радзевич покинув школу-інтернат на Оболоні та не повернувся. Столичні правоохоронці розшукують дитину, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Відомо, що хлопчик вийшов зі школи близько 12-ї години.

    За цим фактом слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній.

    Поліцейські звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку неповнолітнього. «Якщо вам відома будь-яка інформації про можливе місце перебування дитини, просимо повідомляти до Оболонського управління поліції або телефонувати за номером 102», - сказано в повідомленні поліції. 

    Читайте також
    Київ діти вбивство поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ