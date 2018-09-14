Поліція Києва розшукує 13-річного хлопчика (фото)
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Хлопчик вийшов з інтернату на Оболоні і не повернувся
У четвер, 13 вересня, 13-річний Микола Радзевич покинув школу-інтернат на Оболоні та не повернувся. Столичні правоохоронці розшукують дитину, повідомляє прес-служба поліції Києва.
Відомо, що хлопчик вийшов зі школи близько 12-ї години.
За цим фактом слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – безвісно відсутній.
Поліцейські звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку неповнолітнього. «Якщо вам відома будь-яка інформації про можливе місце перебування дитини, просимо повідомляти до Оболонського управління поліції або телефонувати за номером 102», - сказано в повідомленні поліції.