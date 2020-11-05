Поліція Київщини купить п’ять автомобілів за 2 млн грн

Два китайські позашляховики обійдуться поліції у понад мільйон гривень

Головне управління Національної поліції в Київській області за результатами тендера замовило ТОВ «Богдан-Індустрія» та ТОВ «ТСМ Інтер-авто» легкових автомобілів на загальну суму 1,97 млн грн. Про це повідомляється в системі Prozorro.

«Богдан-Індустрія» поставить два повнопривідні позашляховики Haval H2 FL (Fashionable) 2020 року випуску. Один з них коштуватиме 519 тис. грн, другий – 510,5 тис. грн.

Кожен автомобіль матиме систему безключового доступу, запуск двигуна кнопкою (PEPS), тканинну оббивку сидінь, фронтальні подушки безпеки, камеру заднього виду з розміткою, MP5 + USB + AUX мультимедійну систему з сенсорним РК-дисплеєм і блокуванням екрана під час руху (російська мова), кондиціонер.

У автосалонах Haval H2 FL (Fashionable) 1,5 4WD можна придбати за 498 тис. грн.

Крім того, «ТСМ Інтер-авто» поставить 3 автомобілі Ravon R4 у комплектації Optimum MT по 313,3 тис. грн. На ринку такі автомобілі 2020 р.в. продають за спеціальною ціною у 292 тис. грн, а за рекомендованою – 313,6 тис. грн.

На торгах щодо придбання автівок Haval H2 FL конкурентами «Богдан-Індустрія» були ТОВ «Торговий дім УКВЗ-Україна» Олександра Рибальченка (по першому позашляховику пропонувало 519,9 тис. грн, по другому – 511,5 тис. грн) та ТОВ «Богдан-авто Луцьк» (по першому – 520 тис. грн, по другому – теж 511,5 тис. грн). Фірми з різницею у цінах у 1 тис. грн не торгувалися під час аукціонів.

На торгах по купівлі Ravon R4 єдиним конкурентом «ТСМ Інтер-авто» було «Богдан-Авто Луцьк», яке запропонувало за 3 автівки суму, більшу на 90 тис. грн (1,03 млн грн). Фірми теж не торгувалися.

Як повідомлялося, Національний банк України 30 жовтня за результатами тендера замовив легкових автомобілів Toyota з технічним обслуговуванням та ремонтом на загальну суму 9,45 млн грн.

Джерело: Наші гроші