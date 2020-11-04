Tesla покаже оновлений броньований Cybertruck

Понад пів мільйона людей вже попередньо замовили Cybertruck

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що компанія через місяць покаже оновлений броньований автомобіль Cybertruck.

Про це повідомляє портал Electrek.

Зазначається, що понад пів мільйона людей вже попередньо замовили Cybertruck, вони з цікавістю очікують побачити оновлений результат.

Раніше прототип нового електромобіля розкритикували за надмірну примітивність, а в соціальних мережах з'явилося безліч колажів, що висміюють зовнішність пікапа. Крім того, сумнівам піддався суцільнометалевий кузов автомобіля, який, імовірно, може виявитися занадто небезпечним для інших машин при аварії.

Через три місяці після прем'єри Ілон Маск пообіцяв «злегка поліпшити» дизайн пікапа Tesla Cybertruck перед його запуском в серію, але при цьому відмовився міняти його основні пропорції.

Наразі невідомо, які самі зміни відбулися з електричним броньованим автомобілем.

Однак раніше Маск натякав на зменшення параметрів самого автомобіля та оновлення пневматичної підвіски електрокара.