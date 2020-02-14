Поліція «на гарячому» затримала іноземця, який обікрав квартиру (фото)



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У злодія вилучили рукавички та набір відмичок Фото: Нацполіція

Зловмисник проник до помешкання, пошкодивши замок вхідних дверей

Співробітники карного розшуку Деснянського управління поліції викрили квартирного крадія. Його з речовими доказами затримали неподалік від місця скоєння злочину на вулиці Бойченка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний іноземець, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини.

«Ми встановили, що чоловік проник до помешкання, пошкодивши замок вхідних дверей. Звідти він забрав два мобільних телефони та інші речі господарів. Під час поверхневого огляду ми вилучили викрадене, рукавички та набір відмичок», - розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.