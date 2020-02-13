Шахрай, представившись електриком, пограбував пенсіонерку



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Зловмисник вихопив із рук жінки 700 грн Фото: Нацполіція

Грабіжником виявився киянин, який перебував у розшуку

У Києві чоловік допоміг поліцейським затримати зловмисника, який, представившись електриком, пограбував жінку.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Так, під час патрулювання території Оболонського району на проспекті Мінському дільничний офіцер поліції побачив незнайомця, якого наздоганяв інший чоловік. Поліцейський негайно втрутився у ситуацію та зупинив обох невідомих. З’ясувалося, що втікачем виявився зловмисник, який щойно пограбував пенсіонерку, а переслідувачем – сусід потерпілої.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочин.

«Ми встановили, що чоловік у розподільному щитку вимкнув електрику у під’їзді та постукав в одну із квартир, а коли йому відчинила пенсіонерка, назвався працівником комунальної служби. Потім він почав вимагати у жінки гроші за нібито несплачені послуги з постачання електроенергії, на що власниця помешкання винесла йому 700 гривень», - розповів начальник сектору превенції територіального відділу поліції № 1 Оболонського управління поліції Віталій Кирилюк.

Вихопивши гроші з рук жінки, зловмисник кинувся навтьоки. Проте свідком події стала сусідка потерпілої, яка намагалася самостійно затримати нападника. Вибігши на вулицю, жінка покликала на допомогу іншого сусіда, який побіг за грабіжником, чим привернув увагу правоохоронця.

«Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1982 року народження, який перебував у розшуку Подільським управлінням поліції за скоєння крадіжки. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», - додав поліцейський.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.