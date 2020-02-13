У столичному ресторані зловили «на гарячому» грабіжника (фото)



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Патрульні затримали грабіжника в ресторані Фото: Патрульна поліція Києва

Потерпілі жінки помітили крадіжку та зчинили ґвалт

Столичні патрульні затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до крадіжки в одному з ресторанів Києва.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, на службу 102 надійшло повідомлення про крадіжку в одному з розважальних закладів Печерського району.

Зі слів заявниці, вона разом з подругою відпочивала у ресторані та звернула увагу на чоловіків, які дивно себе поводили. Останні постійно озирались в їхню сторону та декілька разів проходили повз їхній стіл, при цьому намагаючись розгледіти вміст її сумки. Згодом, один із них нахилився, щоб поправити взуття, а інший, дістав із сумки гаманець зі значною сумою грошових коштів.

Жінки помітили це та зчинили ґвалт, на допомогу їм прийшли працівники адміністрації закладу, які не давали грабіжнику вийти за межі закладу.

Патрульні затримали чоловіка, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин та надання правої кваліфікації діям затриманого.

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