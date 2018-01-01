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    Поліція: під час святкування Дня Соборності у Києві порушень правопорядку не зафіксовано

    Порядок у Києві забезпечували працівники структурних підрозділів поліції, патрульні та військовослужбовці Нацгвардії
    У столиці завершилися масові заходи з нагоди Дня Соборності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Жодних грубих порушень публічної безпеки та порядку правоохоронцями зафіксовано не було»,– йдеться у повідомленні. Порядок у центральній частині міста забезпечували працівники структурних підрозділів
    • Вчора, 22:40
    • Розсилка
    Правоохоронці у центрі столиці
    Правоохоронці у центрі столиці

    Порядок у Києві забезпечували працівники структурних підрозділів поліції, патрульні та військовослужбовці Нацгвардії

    У столиці завершилися масові заходи з нагоди Дня Соборності.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Жодних грубих порушень публічної безпеки та порядку правоохоронцями зафіксовано не було»,– йдеться у повідомленні.

    Порядок у центральній частині міста забезпечували працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульні поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.

    «Співробітники структурних підрозділів поліції Києва на належному рівні забезпечили порядок у місцях проведення урочистих масових заходів», резюмували у поліції.

    Раніше повідомлялося, що у Києві активісти з’єднали береги Дніпра «живим ланцюгом Соборності».

    Також у центрі Києва відгамселили «Путіна».

    Нагадаємо, що в Україні 22 січня в честь проголошення злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) в 1919 році відзначається День Соборності.
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