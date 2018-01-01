Поліція: під час святкування Дня Соборності у Києві порушень правопорядку не зафіксовано
- Вчора, 22:40
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Порядок у Києві забезпечували працівники структурних підрозділів поліції, патрульні та військовослужбовці Нацгвардії
У столиці завершилися масові заходи з нагоди Дня Соборності.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«Жодних грубих порушень публічної безпеки та порядку правоохоронцями зафіксовано не було»,– йдеться у повідомленні.
Порядок у центральній частині міста забезпечували працівники структурних підрозділів столичної поліції, патрульні поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України.
«Співробітники структурних підрозділів поліції Києва на належному рівні забезпечили порядок у місцях проведення урочистих масових заходів», резюмували у поліції.
Раніше повідомлялося, що у Києві активісти з’єднали береги Дніпра «живим ланцюгом Соборності».
Також у центрі Києва відгамселили «Путіна».