Поліція: під час святкування Дня Соборності у Києві порушень правопорядку не зафіксовано

Порядок у Києві забезпечували працівники структурних підрозділів поліції, патрульні та військовослужбовці Нацгвардії

У столиці завершилися масові заходи з нагоди Дня Соборності. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва. «Жодних грубих порушень публічної безпеки та порядку правоохоронцями зафіксовано не було»,– йдеться у повідомленні. Порядок у центральній частині міста забезпечували працівники структурних підрозділів